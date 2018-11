Barry Paf nieuwe ochtend-dj bij 100% NL

Barry Paf Ⓒ Hollandse Hoogte

Barry Paf gaat vanaf 3 december de ochtendshow van 100% NL presenteren. De dj is al bij het radiostation te horen in de middag. Zijn programma wordt overgenomen door Chantal Hutten. Daarmee wordt Chantal de enige vrouwelijke dj in Nederland met een solo middagshow, meldt het radiostation in een persbericht.