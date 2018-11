Politie is ’lookalike’ David Schwimmer op het spoor

Nadat de politie een paar dagen geleden een oproep op Twitter had gezet over de diefstal, met daarbij een filmpje van de bewakingscamera’s, waren de reacties niet van de lucht. Al snel legden mensen de link met Schwimmer en zijn personage Ross uit Friends.

De zaak werd helemaal nieuws toen Schwimmer zelf ook reageerde met een filmpje waarin hij door een supermarkt liep. Hij schreef dat hij niets met de diefstal had te maken en in een grappige tweet bevestigde de Britse politie dat.

Nu heeft de politie van Blackpool laten weten dat ze weet wie de man is op de beelden van de beveiligingscamera’s. In de tweet worden volgers bedankt voor hun reactie. Het is voorlopig nog niet duidelijk of de man al is opgepakt.