Jason Derulo verrast fans met serenade op balkon

De Amerikaan postte op Instagram een video waarop te zien is hoe hij vanaf een balkon staat te zingen. Beneden hem staan enkele honderden fans te juichen.

In het filmpje zegt de zanger dat de fans al de hele dag op hem staan te wachten. „Geef me een megafoon of een microfoon”, zegt hij. Daarna is te zien hoe hij een van zijn hits ten gehore brengt.

Derulo zal op een later tijdstip alsnog optreden in Praag, zo verzekert hij zijn fans in de tekst bij het filmpje op Instagram.