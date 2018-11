’Brad Pitt gaat niet meer voor celebs’

De 54-jarige ster is naar verluidt in het diepste geheim aan het daten, maar zit ondertussen nog steeds verwikkeld in een turbulente vechtscheiding met Angelina Jolie. Inzet is de voogdij over hun zes kinderen. „Het is nogal een understatement om te zeggen dat de afgelopen twee jaren een nachtmerrie voor hem zijn geweest”, zegt een bron die dichtbij Brad Pitt staat tegen The Post.

Brad Pitt met Angelina Jolie. Ⓒ Hollandse Hoogte

Sinds Jolie in september 2016 vriend en vijand verraste toen ze een scheiding aanvroeg – het stel was twaalf jaar samen – draait de geruchtenmolen op volle toeren. Zo werd in april van dit jaar door Amerikaanse media geschreven dat de vriendschap met de 42-jarige Neri Oxman was uitgegroeid tot een heuse romance. Niet veel later stuurde de professor Media, Arts & Sciences de verhalen echter persoonlijk naar het rijk der fabelen.

Brad Pitt met Jennifer Aniston. Ⓒ Hollandse Hoogte

Begin deze maand werd de Hollywoodster gezien met juwelenontwerpster Sat Hari Khalsa (49). De twee kennen elkaar van hun gezamenlijke vriend: Flea, de bassist van de Red Hot Chili Peppers. Toch zeggen vrienden dat zijn mogelijke vlam niet helemaal in het nieuwe plaatje van Brad past. „Ik zie hem niet meer zo snel met een bekendheid daten. De kans dat hij iemand kiest die zich liever op de achtergrond houdt, is aanzienlijk groter.”

Brad Pitt met Gwyneth Paltrow. Ⓒ Hollandse Hoogte

De acteur, die momenteel bezig is met de Quentin Tarantino-film Once Upon a Time in Hollywood, heeft zich – naast Angelina Jolie – de afgelopen jaren laten vergezellen door verschillende celebs, zoals Gwyneth Paltrow, Juliette Lewis en Jennifer Aniston, met wie hij getrouwd was van 2000 tot 2005.