Rob de Nijs zegt optredens af na val

Rob schrijft op zijn Facebook dat hij al verstek heeft moeten laten gaan bij een show in Oostende. „Twee weken geleden enigszins ongelukkig gevallen na een optreden in België. Met als resultaat een gebroken vinger, breuk in de kop van het kuitbeen en een gebroken enkel.”

De zanger heeft inmiddels een brace, maar hij moet voorlopig rust houden. Wanneer hij weer op de bühne kan staan is onduidelijk. „Hoop zo snel mogelijk weer te kunnen optreden”, aldus De Nijs.