Juvat boezemt tegenstander Rick geen angst in

„Hij probeert mij nu al een beetje angst in te boezemen, maar dat lukt niet”, zegt Rick voor de camera van het ANP. Toch is Juvat goed voorbereid op de wedstrijd, die woensdag 7 november live op televisie wordt uitgezonden. „Ik heb zeker een techniek”, zegt hij een beetje geheimzinnig.

Juvat gaat afwachtend de ring in. „Je moet heel goed kijken naar je tegenstander een daar op reageren”, geeft hij een beetje van zijn tactiek prijs. „Daarop pas ik mijn plannetje aan.” De danser en acteur geniet vooral van de uitdaging die Boxing Stars hem biedt. „Ik vind het ontzettend leuk, de uitdaging, je tanden in iets nieuws zetten. Dan ben ik echt een beuker.”

Bucketlist

Dat geldt ook voor Rick, die behoorlijk diep moest gaan om in goede vorm te komen. „Ik kan wel tien kilometer hardlopen, maar dit is wat anders. Ik vergelijk het een beetje met voetbal van vroeger, aan het begin van het seizoen was het tot kotsen aan toe, dat is hier ook het geval.”

Rick maakt zich niet zo druk om zijn tegenstander, omdat het hem vooral om de ervaring gaat. „Het maakt mij niet uit tegen wie ik in de ring sta. Het is voor mij een bucketlist die ik kan afkruisen. Het is vooral het sportieve, het maakt mij niet zoveel uit tegen wie ik boks. En of ik win of verlies, het is voor mij al een overwinning dat ik daar ga staan.”

Appeltje

Michella Kox en Amanda Balk gaan allebei wel vol voor de winst. De realitysterren hebben nog wat uit te vechten. In Echte meisjes in de jungle gingen de twee al eens op de vuist en dat doen ze woensdag nog eens dunnetjes over. „Ik heb er heel veel zin in”, zegt Amanda. „Ik denk dat het met mijn bokstechniek wel goed zit.”

Michella heeft geen idee hoe goed haar techniek is, maar is van plan alles te geven. „Ik heb nog nooit in m’n leven gesport, ik ben twee maanden bezig, dus we zullen zien.” De trainingen zijn ’echt een grote ellende, een drama’ voor de realityster. „Ik zie wel wat er in de ring gebeurt. Je kan zoveel dingen bedenken in je hoofd, maar als je daar staat, is toch alles anders. Tenminste, dat zegt m’n trainer.”

Dat ze het op mag nemen tegen Amanda ziet Michella als haar ’kans’. „Daar heb ik zeker nog een appeltje mee te schillen. Dit is toch supervet, ook al heb ik geen ervaring en heb ik nog nooit gesport. Je kan gaan vechten zonder dat je ervoor vast komt te zitten, dat is toch hartstikke leuk?!”