’Jenna Dewan gespot met nieuwe lover’

Een feestganger laat aan People weten dat de twee apart van elkaar arriveerden op het Casamigos Halloween-feest, dat werd georganiseerd door Casamigos oprichters Mike Meldman en George Clooney, maar dat het stel later samen erg klef was.

Vrijdagmiddag diende Jenna’s advocate, Samantha Spector, nog de officiële scheidingsdocumenten in, waar the Blast een hand op wist te leggen. Channing diende zijn papieren kort daarna in. Beiden willen de voogdij over hun dochtertje Everly (5) delen. In april maakten Channing en Jenna bekend na een huwelijk van bijna negen jaar te gaan scheiden.

