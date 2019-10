Roy Donders en Donny Roelvink begeven zich op glad ijs

In het programma, dat vanaf 7 december op televisie is, nemen BN’ers zonder ijsdanservaring het samen met een professionele partner in paren tegen elkaar op. „Ik heb super veel zin in het programma”, laat Roy in een reactie weten. „Ik moet nog een hoop leren op het ijs. Maar ik ben heel erg competitief ingesteld en ik ga natuurlijk proberen om het zo ver mogelijk te schoppen.”

De titel Dancing On Ice was eerder tussen 2006 en 2007 te zien bij RTL. SBS6 had gelijktijdig veel succes met het soortgelijke Sterren Dansen op het IJs. De strijd om de kijker werd in de media ook wel omschreven als een heuse ijsdansoorlog.

SBS6 maakte in totaal vijf seizoenen van Sterren Dansen op het IJs, het laatste in 2013. Het programma werd destijds gepresenteerd door Gerard Joling en Tess Milne. Wie de hosts dit keer zijn, is nog niet bekend.