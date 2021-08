Premium Het beste van De Telegraaf

Pestverleden helpt Erwin Nyhoff bij vertolking blueslegende Harry Muskee

Door Colette Boegman Kopieer naar clipboard

Erwin Nyhoff: „Als je als kind wordt gepest, draag je dat de rest van je leven mee.” Ⓒ Foto Rudy Leukfeldt

Erwin Nyhoff kruipt in de huid van de Drentse blueslegende Harry Muskee. In de voorstelling Muskee, so many roads speelt en bezingt de muzikant het roerige leven van de Cuby and the Blizzards-voorman, die tien jaar geleden overleed. Nyhoff: „Dat ik zelf het nodige heb meegemaakt, helpt hierbij.”