Alfonso Ribeiro ziet comeback Fresh Prince niet gebeuren

Aan People laat de acteur, die in de serie de rol van Carlton vertolkte, weten dat de sitcom die maar liefst zes seizoenen lang gedurende de jaren negentig te zien was hoogst waarschijnlijk niet terugkeert.

„Ik denk dat het onmogelijk is zonder James Avery”, vertelt Alfonso, waarbij hij refereert naar de acteur die oom Phil speelde in de serie. Avery overleed in 2013 na een openhartoperatie. Zonder hem stelt The Fresh Prince of Bel-Air niet veel voor, zegt Ribeiro. „Zonder hem, zou alles wat Will en Carlton deden, niks voorstellen.”

Alfonso twijfelt of Will Smith überhaupt opnieuw in de serie zou verschijnen. „Will komt niet terug! Luister, weet je hoeveel geld ze NIET hebben om Will terug te halen?”, zegt hij lachend. „Dat is de realiteit”, vult hij aan.

Ook vraagt hij zich af of kijkers wel zitten te wachten op een Will en Carlton die de veertig gepasseerd zijn. „Ik denk dat mensen denken dat ze dat willen zien, maar ik ben bang dat ze het toch niet écht willen zien”, aldus Alfonso.