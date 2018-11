Wyclef Jean krijgt eigen animatieserie

„Ik ben in extreme armoede opgegroeid, maar ik had een rijke verbeeldingskracht”, vertelt Wyclef aan Variety. „Dat die fantasie nu werkelijheid wordt door Netflix zorgt ervoor dat ik tegen alle kinderen in sloppenwijken over de hele wereld wil vertellen dat ze nooit moeten stoppen met dromen.”

Justin Marks is verantwoordelijk voor het scenario van de film.

De 49-jarige Jean werd geboren op Haïti, maar emigreerde al op jonge leeftijd naar Amerika waar hij muziek leerde maken. Samen met Prakazrel Michel, beter bekend als Pras, en klasgenoot Lauryn Hill begonnen ze hiphoptrio Fugees.