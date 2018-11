Michael Bublé in tranen tijdens Carpool Karaoke

Twee jaar geleden werd bij de toen 3-jarige Noah kanker geconstateerd, in april liet Bublé weten dat zijn zoontje weer schoon is. Wanneer Corden vraagt naar hoe hier als ouder mee om is gegaan, krijgt de zanger meteen tranen in zijn ogen. „Het is zo zwaar om het te erkennen, want het is ontzettend moeilijk erover te moeten praten. We kregen de diagnose te horen en dat was het. Mijn leven eindigde”, vertelt een emotionele Bublé.

Met tranen in zijn ogen legt hij uit hoe hij en zijn familie omgingen met het heftige nieuws. „Het was zo raar, ik ben niet oké. Ik moest ons al die tijd bij elkaar houden, sterk zijn en positief blijven. En zodra hij uitbehandeld was en we te horen kregen dat hij weer gezond is, stortte ik in. Mijn vrouw moest ineens voor mij zorgen.”

Hij vertelt dat zijn zoontje fan is van superhelden. „Maar ik zeg hem altijd: ’Spiderman en Superman zijn fantastisch, maar ze zijn nep. Ze zijn niet echt. Jij bent een superheld! Jij bent mijn held, mijn echte superheld!”