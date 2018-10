Erik van der Hoff weer vader geworden

Zaterdag maakte de presentator het blijde nieuws al op cryptische wijze op Instagram bekend met een foto van twee grote pinguïns en een kleine pinguïn. „Ok ok binnenkort meer. #baby #nieuws #geboorte #gezond #liefde.”

Zondag plaatste Van der Hoff een foto van hemzelf met de kleine meid in zijn armen. „Daar is ze dan: Rifka Valentina van der Hoff.” Rifka kwam donderdag 25 oktober in goede gezondheid ter wereld.

In juli werd bekend dat Van der Hoff en Vergeer een kind verwachten. De presentator liet in 2015 te gaan scheiden na een huwelijk van 27 jaar, omdat hij verliefd was geworden op de achttien jaar jongere Maartje.