Kanye West maakt anti-Democraten-shirts

De door Kanye ontworpen shirts doken zaterdag op in Washington bij de Young Black Leadership Summit van Turning Point USA (TPUSA). De rapper was zelf niet bij de bijeenkomst, maar volgens de organisatie voelde het wel alsof hij erbij was.

Volgens een woordvoerder van TPUSA heeft Kanye ’een stoutmoedige stap gezet om een discussie aan te zwengelen die Amerika hard nodig heeft’. Op de shirts is niet alleen de tekst Blexit te lezen. Ook staat er We Free.

Het is de bedoeling om het idee van Blexit verder uit te bouwen. Er is inmiddels een website en TPUSA wil ook het land doorreizen om zieltjes te winnen voor de beweging. „We gaan door tot de Democraten zijn weggevaagd zegt”, de woordvoerder van de organisatie.