’William en Harry willen Kensington Palace opsplitsen’

Nu Harry en Meghan in de lente van 2019 een kindje verwachten, melden bronnen dat de twee gezinnen Kensington Palace officieel willen scheiden. „De broers hebben altijd voor elkaar gezorgd sinds hun moeder is overleden, maar nu ze hun eigen families hebben, willen ze niet meer afhankelijk van elkaar zijn”, vertelt een bron aan Bang Showbiz.

„Het zijn verschillende mannen geworden met ieder een andere kijk op het leven. Het scheiden van de gezinnen is het meest logische om te doen.” Prins William is tweede in lijn om koning te worden en heeft daardoor veel meer verantwoordelijkheden dan prins Harry. „William zal heel veel meer verantwoordelijkheden krijgen, terwijl Meghan en Harry hun eigen pad kunnen bewandelen.”