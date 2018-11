Tournee en nieuw materiaal voor The Specials

Terry Hall, Lynval Golding en Horace Panter zijn de enig overgebleven leden van de originele bezetting. Dinsdag maakt het drietal tourdata bekend. Nu is al duidelijk dat in februari het nieuwe album Encore uitkomt.

Op het album staat nieuw materiaal, maar er komt ook een cd bij met live-opnamen. Verder heeft de band een cover opgenomen van Black Skinned Blue-Eyed Boys. Dat was een hitje uit 1970 van de Equals, de band van Eddy Grant.

The Specials braken in 1979 door. Na Gangsters hadden ze nog succes met Too Much Too Young, Ghost Town en Stereotype. Later viel de groep uiteen in Fun Boy Three en The Special AKA.