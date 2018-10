BZV: Steeds meer barstjes in het ideaalbeeld

Boer Wim geniet samen met Paula en Marit van het warme weer. Ⓒ KRO-NCRV

Spoiler-alert - Veel lichamelijkheid en geknuffel in deze aflevering van Boer zoekt Vrouw, maar vooral met en tussen beesten en wat minder (of helemaal niet!) tussen de boeren en boerinnen en hun logees. Terwijl dat toch echt de bedoeling is, dringt Yvon Jaspers elke aflevering maar weer aan. Boeren, niet alleen die ogen en oren open maar ook het hart! Het is geen werkstage!