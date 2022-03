Daniel Radcliffe heeft geen interesse in nieuwe Harry Potter-film

„Dit is niet het antwoord dat de mensen willen horen”, aldus Radcliffe. In januari was Radcliffe samen met andere castleden van de Harry Potter-films te zien in een speciale reünie op HBO Max, ter ere van het tienjarig jubileum van de laatste film. „Dat ik zo heb kunnen genieten van de reünie komt omdat Harry Potter geen onderdeel meer is van mijn dagelijkse leven. Ik ben blij waar ik nu ben in mijn leven. Weer een nieuwe film zou een grote verandering in mijn leven zijn.”

Toch houdt Radcliffe de deur voor een nieuwe film op een kier. „Ik zeg nooit nooit. Tussen een aantal Star Wars-films zat ook dertig jaar. Voor mij is het pas tien jaar geleden. Ik heb nu geen interesse.”