Prins Harry open over psychische gezondheid

Toen het effect van de psychische gezondheid van militairen ter sprake kwam, heeft prins Harry toegegeven te weten hoe het voelt. „Door simpelweg hier te zijn en weer terug te vechten vanuit de meest duistere ervaringen, zijn jullie een voorbeeld geworden voor iedereen die ook worstelen met hun emoties of psychische aandoeningen. Jullie laten zien dat er niets mis mee is om ’niet oké’ te zijn. En belangrijker nog, jullie laten zien dat je gewoon om hulp kunt vragen. Ik heb ook in die situatie gezeten, jullie wellicht ook. En nu is het tijd de hand te rijken aan hen die denken dat ze nooit op die plek zullen komen. Als je accepteert dat een uitdaging echt is, kun je hoop hebben. Wanneer je je kwetsbaarheid begrijpt, kun je sterk worden. Wanneer je dapper genoeg bent om om hulp te vragen, kun je groeien. Je kunt gaan leven, doen en voelen - niet alleen maar overleven.”

De 34-jarige hertog van Sussex prijst de militairen voor hun kracht steeds weer door te gaan na alle strijd die ze al hebben geleverd. „In een wereld waar negativiteit veel te veel aandacht krijgt, bereiken onze Invictus-concurrenten - van wie er velen een tweede kans krijgen in het leven - buitengewone dingen, worden ze helden genoemd en worden ze gezien als legendes. Ze worden superman genoemd. Natuurlijk zijn al die dingen waar, maar ik geloof dat de echte kracht is dat ze geen superhelden zijn. Wat ze bereiken is niet onmogelijk, noch is het magisch. Je hebt het voor je ogen zien gebeuren, omdat zij het hebben laten gebeuren: het zijn mannen en vrouwen die een uitdaging aangaan en overwinnen. Het zijn normale mensen die buitengewone dingen bereiken. Dat is iets waar we allemaal naar kunnen streven.”