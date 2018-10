’Audrey Hepburn zat in het verzet’

Dat meldt Page Six. Het boek Dutch Girl: Audrey Hepburn and World War II verschijnt volgend jaar februari.

Het is niet de eerste keer dat er een link wordt gelegd tussen het Nederlandse verzet en de actrice. Een van haar biografen had daar al eerder over geschreven, maar in 2016 concludeerde het Airborne Museum in Oosterbeek dat er geen enkel bewijs is dat Hepburn ooit iets met het verzet te maken heeft gehad.

Volgens Matzen is er bewijs dat Hepburn connecties had met leiders van het verzet en voor het verzet werkte. Over wat voor bewijs dat is, zwijgt Page Six.

Zoon

In het voorwoord van het boek schrijft zoon Luca Dotti dat voor hem veel duidelijk is geworden over het leven van zijn moeder in de oorlog. „Ik begrijp nu waarom de woorden Goed en Slecht en Liefde en Genade zo belangrijk voor haar waren.” Ook zegt hij nu in te zien waarom zijn moeder enkele feiten uit haar leven verborgen heeft gehouden.

Audrey Hepburn was in de jaren vijftig en zestig een wereldster. Ze speelde in kassuccessen als Breakfast At Tiffany’s, My Fair Lady en Roman Holiday. Voor die laatste film werd ze beloond met een Oscar. Naast haar filmcarrière was ze ook bekend voor haar werk voor Unicef. De actrice overleed in 1993.