Nieuwe muziek George Michael in Last Christmas-film

Emilia Clarke en Henry Golding zijn gecast voor de hoofdrollen in de de kerstfilm van de hand van regisseur Paul Feig. Emma Thompson en Bryony Kimmings zijn verantwoordelijk voor het script, maar de film is wel mede bedacht door George Michael. Er is nog altijd weinig bekend over de film, alleen dat het een romantische kerstfilm wordt die zich in Londen afspeelt.

Volgens Bryony tekende George vlak voor zijn overlijden in 2016 een contract waarin hij akkoord ging met een film die dezelfde titel draagt als de grote Wham!-kersthit uit 1984. Naast de bekende hit Last Christmas, is er dus ook nieuwe muziek van de overleden zanger te horen.

Ook verschijnt er volgens Bang Showbiz binnenkort een nieuw dance album van George Michael. Hij zou in 2011 aan dit album hebben gewerkt. Volgens goede vriend David Austin wordt deze muziek snel uitgebracht.