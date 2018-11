Liam Gallagher viert Halloween met paragnost

„Liam wilde een superleuke gezinsvakantie hebben en heeft daar echt alles voor uit de kast getrokken. Op iedere hoek in LA vind je wel een paranormaal begaafd iemand, dus hebben ze iemand geregeld die naar zijn huis komt om hopelijk wat spannende onthullingen te doen”, vertelt een bron aan Bang Showbiz.

Het is niet bekend waar de paragnost allemaal achter is gekomen en of het inderdaad een spannende avond is geworden. Liam vond het in ieder geval nodig om de boel ook weer wat luchtiger te maken: hij huurde een Mariachi band in om de vakantie extra vrolijk af te sluiten.