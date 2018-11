Meghan kust Nederlandse basketballer

De Nederlandse sporter kreeg na de finale een medaille uitgereikt door de hertogin van Sussex en trok haar direct naar zich toe om haar een kus te geven. Eigenlijk is dit een grove schending van het protocol, een buiging met het hoofd is de enige juiste begroeting. Van der Steen had daar lak aan en greep zijn kans.

De echtgenote van prins Harry zag er de humor er wel van in en liet het allemaal maar gewoon gebeuren. Hoewel de kus inmiddels wereldnieuws is, blijft de basketballer er nuchter onder. „Oeps”, schrijft hij bij een video van het moment op sociale media.

Jelle van der Steen won een gouden en zilveren medaille tijdens de Invictus Games.