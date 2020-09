Neil Patrick Harris en gezin hadden corona: ’Niet plezierig’

De 47-jarige acteur vertelde dat ook zijn man David Burtka en hun 9-jarige tweeling Harper en Gideon het virus onder de leden hadden. „Het gebeurde erg vroeg, eind maart of begin april. Ik dacht dat ik griep had, en ik wilde er niet paranoïde over zijn. Maar toen raakte ik mijn smaak- en reukzin kwijt, wat een sterk signaal is, dus toen gingen we niet meer naar buiten.”

Volgens de acteur is iedereen nu helemaal gezond. „Het was niet plezierig, maar we zijn er doorheen gekomen. We hebben antilichamen en voelen ons goed.”