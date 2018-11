Nieuwe streamingdienst biedt horror en thrillers

De dienst beschikt over een catalogus van honderden angstaanjagende films die voor het merendeel niet op andere digitale platformen zijn te vinden. Onder het ruime aanbod waar de dienst mee van start gaat, bevinden zich duistere klassiekers als I Am Not A Serial Killer, Southbound, The Hallow, Let the Right One In en What The Waters Left Behind. Elke maand zal het aanbod verder worden uitgebreid, aldus Doense. Ook zal er veel aandacht zijn voor korte films.

Daarnaast moet Fear Unlimited een ontmoetingsplek worden voor genreliefhebbers en -filmmakers uit Nederland en België. „Hoewel het horrorgenre momenteel in de bioscopen een ongekende bloei doormaakt, is het aanbod op Video on Demand in Nederland en België nog altijd zeer beperkt”, stelt Doense. Liefhebbers van het genre kunnen voor 8 euro per maand een abonnement op Fear Unlimited nemen. „Met Fear Unlimited willen we de fans een plek bieden waar niet alleen een breed aanbod van horrorfilms te zien is, maar waar ook de pareltjes die na het inkrimpen van de dvd- en Blu-raymarkt tussen wal en schip zijn gevallen een plek krijgen.”

Jan Doense is filmmaker en organisator van filmevenementen. Hij stond onder meer aan de wieg van het Imagine Film Festival, het fanzine Schokkend Nieuws en De Nacht van de Wansmaak. Tegenwoordig is hij organisator van het filmfestival Amsterdamned en de Halloween Horror Show, die afgelopen week respectievelijk hun derde en negende edities beleefden.

Doense heeft het project ontwikkeld in samenwerking met Just Media Group, Source 1 Media en Première TV Distribution. Daarnaast wordt samengewerkt met diverse externe partners, waaronder het fanzine Schokkend Nieuws.