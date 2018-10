Zoë Kravitz naakt op cover Rolling Stone

Zoë Kravitz Ⓒ Hollandse Hoogte

Exact 30 jaar nadat haar moeder Lisa Bonet zich naakt liet fotograferen voor het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone, is Zoë Kravitz nu in dezelfde pose naakt op de voorkant van het blad te zien. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van de actrice in vervulling.