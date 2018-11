Matthew McConaughey verrast hulpverleners

Samen met het whiskeylabel Wild Turkey bezocht Matthew brandweermannen, politieagenten en eerste hulp-medewerkers, om hen te bedanken voor het werk dat ze verricht hebben tijdens Hurricane Harvey.

Matthew, zelf geboren en getogen in Texas, reed gedurende de dag langs diverse ziekenhuizen, politiebureaus en brandweerkazernes om de mensen daar te bedanken voor hun inzet en onzelfzuchtigheid en hen een cadeau aan te bieden. „Voor mij is dit heel belangrijk om te doen. Alleen al het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met orkanen in Puerto Rico en de zuidelijke staten en bosbranden in Californië. Het aantal moedige vrouwen en mannen dat vooraan stond om hulp te verlenen is gigantisch.”

De acteur werd tijdens zijn verrassingsbezoekjes onder andere vergezeld door de burgemeester van Houston.

Vorig jaar deed McConaughey een soortgelijke actie, maar dan in Kentucky. Daar bezorgde hij voor Thanksgiving 4500 kalkoenen bij mensen in Lawrenceburg.