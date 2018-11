Bon Jovi veegt de vloer aan met de Kardashians

„Ik vind het vreselijk dat we nu in zo’n wereld leven en kan je eerlijk zeggen dat ik nog geen minuut van mijn leven heb gekeken naar de Kardashians of die zogenaamde Housewives of Blablabla.”

„Ik ken hun namen niet en kan het niet opbrengen naar dergelijke shows te kijken. Wat zet je dan later in je autobiografie? Dat je een pornovideo hebt gemaakt waardoor je beroemd werd? Pfff...nou, ik sla ’m even over hoor”, aldus de rocker tegen presentatrice Lisa Wilkinson. „Schrijf een boek, maak een schilderij, ga acteren, zingen of studeren, maar doe iets wat er toe doet.

Jon loopt zelf al meer dan 30 jaar mee in de entertainment-industrie en kent de klappen van de zweep inmiddels wel. Toch blijft hij er bescheiden onder. „Het maakt je nederig als er een stadion vol mensen naar je komt kijken en luisteren.” Zijn vrouw Dorothea Hurley, met wie Jon al jaren samen is, is zijn geheime wapen. „Ik heb geluk gehad dat ik meteen tegen de juiste vrouw aanliep. We zijn niet alleen partners, maar ook vrienden die een diepe bewondering voor elkaar hebben. En mijn belangrijkste taak in ons huwelijk is een kopje voor haar zetten.”