Opvallende carrièrestap De Mol

De carrièrewissel komt op een moment waarop De Mol net getrouwd is en zich vader mag noemen. Dat is geen toeval, vertelt hij. „Ik vond dit een mooi moment om mijn héle verhaal te delen. In vijf minuten bij De wereld draait door komt een verhaal over de vluchtelingen op Lesbos namelijk niet echt lekker uit de verf.”

De Mol gaat het niet alleen over de vluchtelingenproblematiek hebben, maar ook over de zorg voor kwetsbaren in Nederland. „Je hoeft echt niet allemaal morgen naar Lesbos, er zijn genoeg problemen hier in Nederland. Maar niks doen is gewoon geen optie. Nou goed, het is prima als mensen niks doen, maar dan vind ik dat ze wel moeten stoppen met klagen. En anders ben je een pannenkoek.”

De Mol heeft, gezien het feit dat hij de zoon is van de tv-miljardair, een opvallende reden voor zijn overstap naar het theater. „Niet alles hoeft op televisie. Als ik anderhalf uur een publiek voor me heb, kan ik het verhaal goed en duidelijk uitleggen. En ik wil wel dingen veranderen. Als het zaal voor zaal is, dan zijn het toch elke keer duizend mensen die daarna precies weten hoe het zit.”

De presentator is morgenavond met een nieuw seizoen Waar is De Mol? op SBS6 te zien. Zijn eerste gast is Humberto Tan, met wie hij de sociale bewogenheid deelt. Van politieke kleur wil hij echter ver wegblijven. „Daar gaat het namelijk helemaal niet om. Is het nou echt links om mensen te helpen? En natuurlijk heb ik geen oplossing voor alles. Maar als iedereen íéts doet, komen we in ieder geval verder.”