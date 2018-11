Demi Moore: ’Ik vond mezelf nooit goed genoeg’

Moore werd geëerd met de prijs door het Peggy Albrecht Friendly House, dat ervoor zorgt dat vrouwen bij hen kunnen werken aan hun herstel op weg naar een leven zonder drank of drugs.

Moore zei geworsteld te hebben met zichzelf in het begin van haar carrière. „Ik was zelfdestructief en ondanks het succes dat ik had met mijn werk, voelde ik me nooit goed genoeg. Ik kwam op een punt waarop het zo niet langer kon. Toen grepen twee mensen die ik nauwelijks kende, in en boden mij de mogelijkheid om aan mezelf te werken. Eigenlijk was het meer een ultimatum: nu of nooit.”

De actrice is nog altijd dankbaar voor deze kans. „Ik kon de koers van mijn leven veranderen voordat ik alles kapot maakte. Zij zagen kennelijk meer in mij dan ik in mezelf zag. Zonder hen had ik hier nu niet gestaan”, aldus Demi, die verder niet inging op wat haar problemen precies waren.