Buitenland wil expositie Fabeltjeskrant

De televisieserie Fabeltjeskrant was een groot internationaal succes en de rechten werden verkocht aan meer dan veertig landen wereldwijd. De producent is nu ook in gesprek met België en Zweden om de expositie daar in te richten. Ook promotors in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben interesse getoond.

Fabeltjesland: een reis door 50 jaar Fabeltjeskrant brengt een hommage aan het best bekeken Nederlandse kinderprogramma ooit. Er zijn meer dan veertig originele poppen te zien die ooit gebruikt werden voor de televisieserie. Daarnaast wordt de ontstaansgeschiedenis en de maatschappelijke kant van de Fabeltjeskrant verteld via historische verhalen van een club Rotterdamse vrienden in oorlogstijd. De expositie in LP2 op de Wilhelminapier in Rotterdam is nog tot en met 6 januari te zien, maakte producent Bureau Vermaeck maandag bekend.

De tentoonstelling werd een maand geleden geopend door burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam. Het was die dag precies vijftig jaar geleden dat de serie voor het eerst op de televisie werd uitgezonden.