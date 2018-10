Jensen geeft EU-criticus Nigel Farage podium

In JENSEN (zonder uitroepteken) moet „een ander geluid” te horen zijn, zegt Robert tegen BuzzE over zijn talkshow, die vanaf dinsdagavond weer wekelijks te zien is op RTL 5. „Het gaat over de onderwerpen die spelen in de wereld, maar die maar van één kant belicht worden of worden onderbelicht.”

Als voorbeeld noemt hij de brexit, een groot onderwerp in de eerste aflevering. „De brexit is een van de belangrijkste verhalen voor ons in Europa en Nederland, het is een aardverschuiving.” Robert wil de andere kant belichten. „Het is altijd: die Engelsen zijn knettergek, dat wordt niks, ze gaan het wel merken. Terwijl er echt een ander verhaal aan de gang is. En die gevoelens spelen ook in Nederland, veel mensen voelen zich totaal niet prettig in de EU.”

Nigel Farage

Politicus en brexit-voorvechter Nigel Farage schuift dinsdag aan. „Hij heeft echt ergens voor gestreden, is zijn hele leven uitgelachen, maar heeft het onmogelijke voor elkaar gekregen”, zegt Robert over zijn eerste hoofdgast. „Hij wordt vaak neergezet als een gek en een groot gevaar. Ik wil zijn verhaal horen. Dat is voor mij zo’n ander geluid dat ik wil laten horen in de show.”

Een talkshow over alleen politiek wordt JENSEN echter niet. „Er wordt ook echt gelachen”, belooft de presentator. „En het blijft een personaliltyshow, ik zal veel mijn mening geven.” Ook de setting komt de kijker van weleer waarschijnlijk bekend voor. De rode bank keert terug, ’hoewel het vaker een rode stoel is’. Naast een hoofdgast is er wekelijks een paneldiscussie. „Daar kan iedereen in zitten. Voornamelijk journalisten, deskundigen, opiniemakers en er zullen ook wat bekende hoofden tussen zitten. Het moeten in ieder geval mensen zijn die echt iets over de onderwerpen en de actualiteit durven en willen zeggen.”

Geheimpje

Eigenlijk had Robert helemaal geen zin meer in een talkshow. „Ik had het al zo vaak gedaan.” Maar toen hij Jensen kiest voor Amerika en Jensen USA maakte voor RTL 5, begon het toch weer te kriebelen. „Er kwam iets bij me los en ik vind dat sommige verhalen die verteld moeten worden, gewoon niet verteld worden.”

Nu de eerste aflevering van JENSEN voor de deur staat, is Robert dolenthousiast. „Ik zal een klein geheimpje vertellen. Ik heb bijna 650 van dit soort talkshows gedaan en meestal dacht ik van tevoren: gaat dit wel goed komen? Is de gast wel goed genoeg? Ben ik wel goed genoeg? Eigenlijk zag ik er een beetje tegenop. Dit keer kan ik niet wachten, het is echt mijn passieproject.”