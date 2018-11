’Harry en Meghan waren heel leuk en normaal’

Hier spraken ze met vertegenwoordigers van diverse organisaties die aandacht besteden aan mentale gezondheid. In een ontspannen sfeer besprak het paar tijdens een brunch een aantal zaken met hen. De werknemers van het cafe gingen na afloop met Harry en Meghan op de foto, die later trots op Instagram gedeeld werd.

Een van de aanwezige vertegenwoordigers aan tafel, Genevieve Mora, was onder de indruk van het koninklijke stel. „Harry was erg geïnteresseerd en ze stelden beide veel vragen. Ik vertelde hen over mijn eigen ervaringen, dat ik me daarover schaamde en dat was iets waarop de prins doorvroeg. Ze hebben zelf ook hun mentale problemen gehad en met name Harry is daar heel open over geweest”, aldus Genevieve tegen de media in Nieuw-Zeeland. „Ze waren hartstikke leuk en normaal en zagen er heel gelukkig uit.”

Het stel bezocht maandag ook het Courtenay Creative in Wellington. De komende dagen verblijven de royals nog in Nieuw-Zeeland, om op 1 november hun reis af te sluiten. Na hun bezoek aan het Maranui Cafe bezoeken Harry en Meghan het Abel Tasman National Park.

