Bon Jovi na negen jaar weer in Nederland

De rockers gaan de wereld over met hun dertiende plaat, This House Is Not For Sale, die in november 2016 verscheen. Kensington voegt zich als special guest bij de Amerikaanse rockers in Goffert Park.

Dertien jaar geleden stond de band ook al eens in het Nijmeegse park. Toen stond het concert in het teken van de negende plaat van Bon Jovi, Have A Nice Day. Bon Jovi was in juni 2010 voor het laatst in ons land, toen stond de band op het strand van Scheveningen

De rockzanger trekt sinds begin vorig jaar de wereld over met de This House Is Not For Sale Show, na de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Amerika zijn Japan en Australië dit najaar aan de beurt. Volgend jaar volgt het Europese deel van de tournee, dat op 31 mei wordt afgetrapt in Moskou. Shows in onder meer Groot-Brittannië, Duitsland en Spanje staan op de planning.

Kaarten voor het Nijmeegse concert zijn vanaf vrijdagochtend 11.00 uur te koop.