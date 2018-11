Zoontje Chris Hemsworth met spoed naar ziekenhuis

„Niemand vertelt je hoeveel pijn het doet als je kind pijn heeft”, schrijft Elsa Pataky op Instagram, bij een foto waarop Chris de vierjarige jongen in zijn armen houdt. De jongen heeft zijn hand in het verband, maar wat hij precies heeft, vermeldt het stel niet.

Chris en Elsa trouwden in 2010 en hebben samen drie kinderen, India Rose (6), en tweelingzoons Sasha en Tristan. Omdat ze nooit eerder de gezichten van hun kinderen op social media deelden, is het onbekend wie van de twee de gewonde jongen is.