Strandwandeling in regen voor Harry en Meghan

In het Abel Tasman National Park werden Harry en Meghan ontvangen met een traditionele welkomstceremonie. Vervolgens nam ranger Andrew het stel onder zijn hoede. Tijdens een wandeling over onder meer een van de vele 'golden beaches' waar het park om bekendstaat, vertelde hij hun over de geschiedenis van het park. Ook kregen de hertog en hertogin alles te horen over lokale projecten die de biodiversiteit in het Abel Tasman National Park moeten helpen herstellen. Na een barbecue met een aantal jongeren en schoolkinderen en het planten van een boom verlieten Harry en Meghan het natuurpark weer.

Het stel arriveerde zondag in Nieuw-Zeeland, de laatste stop van hun eerste grote overzeese reis als echtpaar. Met een traditionele Maori-begroeting, met haka en hongi (neuskus) werden Harry en Meghan welkom geheten in het land.