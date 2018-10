Actrice Sanne Langelaar bevallen van een zoon

„We vinden hem geweldig. Hij is het liefste en leukste dat we ooit hebben gemaakt”, laat het stel weten. Het is het eerste kind voor het stel, dat inmiddels bijna zes jaar samen is.

In mei maakten de twee op Instagram bekend dat ze in blijde verwachting waren. Sanne lag op een foto misselijk onder een deken op de bank, maar kon gelukkig uitkijken naar de geboorte van hun kindje. „David en ik zijn dolblij en kunnen niet wachten om onze kleine spruit te ontmoeten”, schreef ze toen.

Langelaar speelde onder meer in Michiel de Ruyter en Dagboek van een Callgirl. Lucieer is bekend van zijn rollen in onder meer Papadag en Dokter Deen.