Huis overleden Mac Miller te huur

Volgens hen telt de woning 3 slaapkamers en drie badkamers en heeft het een oppervlakte van bijna 300 vierkante meter. Het zou verder een ’bescheiden’ huis zijn, met aantrekkelijke eigenschappen, zoals een binnentuin met een ingebouwde stenen barbecue én een panoramisch uitzicht op de stad en op de omliggende bergen. Het is dan ook te huur voor een kleine tienduizend dollar per maand.

Voor de verhuurders is er maar één obstakel: zij zijn volgens de wet verplicht om te melden dat er in het huis recent iemand is overleden. Of het huis dan nog zo aantrekkelijk is...

