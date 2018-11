Harry: ’Ons babybuikje is ook blij om hier te zijn’

„Namens mijzelf, mijn vrouw en onze kleine bult: we zijn zo dankbaar dat we hier mogen zijn”, sprak de prins. Hij bracht ook een groet van zijn oma koningin Elizabeth en de rest van de familie over. „We zijn zo dankbaar voor de gastvrijheid en het werk dat jullie verzetten om deze prachtige plek te behouden.”

Harry en Meghan werden in het Abel Tasman National Park ontvangen met een traditionele welkomstceremonie. Onder leiding van een ranger maakte het stel, dat in het voorjaar een kleine verwacht, een wandeling door het park. Na een barbecue met jonge vrijwilligers en schoolkinderen en het planten van een boom verlieten de hertog en hertogin van Sussex het nationale park weer.