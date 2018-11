Tokio Hotel treedt twee keer op in Nederland

De shows zijn onderdeel van de Melancholic Paradise Tour en beloven zeer spectaculair te worden. Volgens de organisatie worden de fans bovendien verrast met muziek van het nieuwe album van de band, dat volgend jaar verschijnt.

Op woensdag 15 mei staat Tokio Hotel in de Melkweg in Amsterdam en op donderdag 16 mei in Effenaar, Eindhoven.

Tokio Hotel brak in 2005 door met de hit Durch den Monsun (Through The Monsoon). De toenmalige tienerband werd gelijk een hit onder de jeugd, mede door de flamboyante uitstraling van frontman Bill Kaulitz.