Monaco brengt coronapostzegel uit met prins Albert

Naast de foto staat een door de vorst handgeschreven en ondertekende aanmoediging: ’Patience, confiance, courage, solidarité’ - geduld, vertrouwen, moed en solidariteit. Onderaan de zegel ter waarde van 1,16 euro staat in rode hoofdletters: Samen tegen Covid-19.

Prins Albert, die dit jaar vijftien jaar regeert in Monaco, maakte op 19 maart bekend zelf te zijn besmet met het longvirus. Hij werd echter niet erg ziek en hoefde ook niet naar het ziekenhuis maar kon in het prinselijk paleis werken aan zijn herstel. Eind maart werd hij genezen verklaard en sindsdien is hij ook weer aan de slag gegaan, inclusief enkele werkbezoeken in het vorstendom. Albert draagt daarbij dan wel een mondkapje.

De prins heeft de bevolking al een paar keer toegesproken en voorspelde zware economische gevolgen voor Monaco. Zo is het toerisme helemaal stil komen liggen en kan deze maand de Grand Prix niet doorgaan. Albert heeft mede daarom de eigen begroting met 40 procent verlaagd.