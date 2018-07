Sieneke in verwachting van tweede kindje

„Wij zijn zo trots en blij, want Rosalie krijgt in februari een broertje of zusje bij!”, schreef Sieneke, die Nederland in 2010 vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival met het nummer Ik ben verliefd (Sha-la-lie), bij een video. Daarin is haar dochter te zien, die een echofoto knuffelt en kust. Onder de beelden is Sienekes lied Niemand heeft je ooit gezien gemonteerd; de zangeres bracht het nummer in 2014 uit voor haar ongeboren kind.

Sieneke trouwde in november 2013 met haar grote liefde Jan. Dochter Rosalie werd in september 2014 geboren.