Fajah zet mannen in vuur en vlam met lingeriefoto

Ze ligt op haar rug in de sexy lingerie - rode hakken en kouseband en nudekleurig setje - op een zwarte glanzende salontafel, zwoel in de camera kijkend. Fans vergeten spontaan wat ze wilden schrijven - ’Oohjeetje wilde net wat posten maar ben vergeten wat ik wilde posten FAYA’ - en nodigen haar uit bij hen thuis. „Zo mag je ook wel eens voor mij liggen. Of vaker. Na een romantisch dineetje bijvoorbeeld.” Ook de complimenten zijn niet van de lucht. „Maak me gek”, „Sexy”en „Wauw” is nog maar een greep uit de talloze opgewonden reacties.

Een enkele vrouwelijke fan reageert vooral praktisch op het getoonde ondergoed dat fitgirl Fajah verkoopt onder het label Sapph by Faya: „Tot welke cupmaat verkrijgbaar?”

