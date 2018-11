Tragedie bij Leicester schokt Kasabian

„We zijn echt geschokt en bedroefd door de gebeurtenissen”, liet de band uit Leicester, groot fan van de lokale voetbalclub, weten via social media. „Onze gedachten zijn bij iedereen van de club, hun vrienden en families.”

De band, die meermaals naar Nederland kwam voor festivaloptredens, heeft een nauwe band met Leicester City. Tom Meighan en co traden in 2016 meermaals op om het kampioenschap van Leicester City in de Premier League te vieren.

De dood van Srivaddhanaprabha is niet alleen in de voetbalwereld hard aangekomen. Ook prins William, erevoorzitter van de Engelse voetbalbond FA, liet weten mee te leven met de nabestaanden. „Hij zal gemist worden door alle voetbalfans en de mensen die het geluk hebben gehad hem gekend te hebben”, aldus de prins.

