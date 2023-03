Bijzonder weer confronterend voor dochter Piet Paulusma: ’Dat waren voor ons de mooiste periodes’

„Dat is zo confronterend als er een storm is, of er is sneeuw, of het is twee weken lang dikke vette hittegolf, dat waren voor ons de mooiste periodes”, aldus Martsje. „Dan hingen we de hele dag bij elkaar aan de telefoon. Dus als het nu sneeuwt... Het zit natuurlijk wel in ons gezin, dus ik bel mijn moeder of mijn broertje, dus ik kan er wel wat mee. Maar degene met wie ik dat zou willen, die is er niet meer.”

Ook vertelde Martsje dat ze het heel mooi vindt dat haar vader sinds zondag bij de Cauberg in Limburg herdacht wordt met een speciale zonnewijzer. „Het is heel bijzonder dat er daar zo mooi stil wordt gestaan bij Piet”, zegt ze een dag na de onthulling waar ze zelf bij was. „Ik heb er eigenlijk geen woorden voor, het was een hele mooie dag.”