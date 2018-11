Annechien presenteert zoektocht naar Rembrandt

Annechien Steenhuizen Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Journaallezeres Annechien Steenhuizen is de presentatrice van het nieuwe NTR-programma Project Rembrandt. Dat heeft de omroep maandag bekendgemaakt. In het programma wordt gezocht naar een ’nieuwe Rembrandt’ in de vorm van ’s lands meest getalenteerde kunstschilder.