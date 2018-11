Balthazar met nieuwe muziek naar Amsterdam

Fever is de langverwachte opvolger van Thin Walls, dat in 2015 verscheen. Na het succes van die plaat besloten frontmannen Maarten Devoldere en Jinte Deprez een pauze in te lassen en zich te focussen op soloprojecten. Maarten bracht melancholische art-jazz met Warhaus, terwijl Jinte juist oldschool r&b-vibes opzocht met J. Bernardt.

Toen de twee weer samenkwamen, was er enkel een verlangen om Thin Walls te overtreffen. Maarten en Jinte kwamen een minder serieuze visie overeen en dat leverde een losser, opgefrist geluid op. „Sommige liedjes voelden aan als klassieke Balthazar-popsongs, andere een beetje vrolijker, maar pas toen we Fever hadden, hadden we de basis voor de rest van het album”, zegt Maarten. De titelsong Fever is maandag verschenen.

De release van de plaat Fever gaat gepaard met een uitgebreide Europese tournee. Die brengt de Belgen niet alleen naar Amsterdam, maar ook naar onder meer Londen, Barcelona, Milaan, Parijs en natuurlijk Antwerpen. Kaarten voor het Nederlandse concert zijn vanaf vrijdagochtend te verkrijgen.