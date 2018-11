Rita Ora speelt volgend jaar in Utrecht

De show is onderdeel van Ritas Phoenix World Tour die behalve Europa ook Australië en Azië aandoet. „Zo blij dat ik jullie eindelijk kan zien”, twittert de zangeres bij een foto van het complete toerschema. „Het gaat zo leuk worden.”

Rita scoorde in de afgelopen jaren verschillende hits met onder meer Your Song, Anywhere en Lonely Together samen met Avicii. In november komt haar tweede album Phoenix uit.