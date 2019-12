Oorlog tussen tv-dames? Linda en Wendy versus Chantal

Chantal kwam woensdag in opspraak nadat ze in haar tijdschrift &C een artikel had gepubliceerd over een ’cokeverslaafde Wendy van Dijk’. Dit bleek echter niet over dé Wendy van Dijk te gaan, maar een onbekende Nederlander met dezelfde naam. Dit leidde bij een hoop mensen tot verwarring.

„In dit geval ben ik team Wendy”, vertelt Linda de Mol donderdag in de radioshow van Giel Beelen op Radio Veronica, die daarmee reageert op de rel tussen de dames. Linda, een SBS6-collega van Wendy, laat ook weten het ’niet heel erg chic te vinden’ wat er is gebeurd. Een nieuwe oorlog tussen de tv-dames lijkt hiermee ontketend.

Aan Shownieuws laat Chantal via haar management weten: „Die mevrouw heet gewoon zo. Er zijn heel veel mensen met deze naam. Zij wilde zelf met haar volledige naam erin, omdat ze haar verhaal wil delen, ze trots is dat ze ervan af is en dat ze mensen wil helpen. Voor &C heeft dat uiteraard helemaal niets met een andere bekende of onbekende Wendy van Dijk te maken.” Wendy van Dijk zelf wil verder niet reageren.

Het is niet de eerste keer dat er gedoe is tussen blondines. In september had Wendy op Twitter namelijk een aantal haatberichten over Chantal geliket. Althans, zo leek het. Volgens Wendy kregen de tweets door ’een derde persoon’ een hartje. Nooit is duidelijk geworden wie deze ’derde persoon’ geweest zou zijn.