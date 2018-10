Jamie Oliver kan restaurant-imperium niet meer redden

Het is alweer tien jaar geleden dat Jamie Oliver de deuren opende van zijn eerste Italiaanse restaurant in Oxford. Al snel volgden ook andere vestigingen en Jamie’s Italian bleek een enorm succes. Tot vorig jaar. Dankzij de naderende Brexit werden ingrediënten te duur en de marges te klein. In totaal moest hij al 19 restaurants sluiten, waardoor ruim 600 man zonder werk kwam te zitten. Bovendien pompte Jamie nog ruim 14 miljoen euro uit eigen zak in de keten.

Het is voor Oliver te hopen dat hij zijn imperium hiermee gered heeft, want zelf is hij niet meer in staat de boel te redden. „Ik heb geen geld (uit eigen zak) meer over”, vertelt Oliver aan Mail on Sunday. „Er komt een punt waarop ik de rest van mijn bedrijf en de mensen die daar werken niet op het spel kan zetten.”

Toch weet Oliver wel positief te blijven. „Ik heb nu de volledige controle over mijn keten. We komen er helemaal bovenop.” Ook de nieuwe manager van de Jamie Oliver Restaurant Group, John Knight, maakt zich geen al te grote zorgen. Hij verwacht over een paar jaar weer winstgevend te zijn.